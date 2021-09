We kruipen langzaam maar zeker richting 7 oktober: de dag dat Far Cry 6 in de winkelrekken ligt. Veel spelers wachten nog op hun kans om een PlayStation 5 of Xbox Series X|S aan te schaffen en next-gen upgrades zullen daarom voorlopig nog wel een belangrijk onderwerp blijven. Sony draaide onlangs het besluit terug om PlayStation 4-spelers toch te voorzien van een gratis Horizon: Forbidden West upgrade.

Ubisoft zag daarom de kans schoon om nog maar eens te bevestigen dat je Far Cry 6 straks gratis kunt upgraden. De ontwikkelaar annex uitgever deed dit via een bericht op Twitter. Dit geldt voor zowel kopers van de fysieke als de digitale edities van de game, waarbij spelers wel de fysieke versie van het ‘oude’ platform moeten houden, willen ze de game blijven spelen.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost.

— Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021