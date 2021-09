Hoewel Horizon: Forbidden West een zeer langverwachte game is van Sony, waren er wel de nodige kritieken op de game. Dit met betrekking tot het niet kunnen upgraden van de PS4- naar de PS5-versie, zonder hier iets voor te hoeven betalen. Hetzelfde geintje gebeurde met de Ghost of Tsushima: Director’s Cut, waarbij gamers een paar centen extra moeten neerleggen voor niet alleen extra content, maar ook voor de verbeterde PS5-versie.

Sony ziet nu echter in dat de manier hoe het hele upgradeverhaal is met Horizon: Forbidden West niet bepaald in de smaak is gevallen en komt hierop terug. De upgrade van PS4 naar PS5 zal gratis kunnen, aldus Jim Ryan via de PlayStation Blog:

Thursday was to be a celebration of Horizon Forbidden West and the amazing team at Guerrilla working to deliver it on February 18, 2022. However, it’s abundantly clear that the offerings we confirmed in our pre-order kickoff missed the mark.

Last year we made a commitment to deliver free upgrades for our cross-gen launch titles, which included Horizon Forbidden West. While the pandemic’s profound impact pushed Forbidden West out of the launch window we initially envisioned, we will stand by our offer: Players who purchase Horizon Forbidden West on PlayStation 4 will be able to upgrade to the PlayStation 5 version for free.

I also want to confirm today that moving forward, PlayStation first-party exclusive cross-gen titles (newly releasing on PS4 & PS5)–both digital and physical*–will offer a $10 USD digital upgrade option from PS4 to PS5. This will apply to the next God of War and Gran Turismo 7, and any other exclusive cross-gen PS4 & PS5 title published by Sony Interactive Entertainment.