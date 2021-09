Guerrilla Games heeft gisteren de pre-orders voor Horizon: Forbidden West aangekondigd en ook lieten ze weten welke edities er allemaal verkrijgbaar zullen zijn. De meeste edities bevatten zowel een PS4- als PS5-versie van de game, naast dat de standaardversie natuurlijk los voor die platformen verkrijgbaar zal zijn.

Daar waar het upgraden van PS4-versies van games naar de PS5-versie over het algemeen gratis was tot op heden, zijn er uitzonderingen. Hieronder valt ook deze game, want het zal niet mogelijk zijn om deze game van de PS4 naar de PS5 te upgraden. De enige manier om beide versies te bemachtigen is om een zogeheten ‘Dual Entitlement’ versie aan te schaffen.

In het geval je deze ‘Dual Entitlement’ hebt via jouw editie, dan kun je wel zo van de PS4 naar de PS5 overstappen en verder spelen op het punt waar je gebleven was. Horizon: Forbidden West biedt namelijk de optie om de savedata over te zetten van console naar console.

Can I upgrade my PS4 version to the PS5 version?

If you want to have access to both the PS4 and PS5 versions of Horizon Forbidden West, please purchase the Digital Deluxe, Collector’s, or Regalla Editions. Dual entitlement does not apply to the Standard and Special Editions.