Horizon: Forbidden West werd vorige week helaas uitgesteld naar 18 februari 2022, maar in de tussentijd zijn de pre-orders wel open gegaan. Het is dus vanaf nu mogelijk om de game in de PlayStation Store in reservering te plaatsen, maar ook bij retailers. Vanzelfsprekend zijn er verschillende edities beschikbaar, waaronder een mooie Collector’s Edition.

De details van alle edities hebben we op een rijtje gezet en weet dat je bij elke pre-order een bonus krijgt. Dit betreft het Nora Legacy Outfit en een speer om in het spel te gebruiken. De verschillende edities zijn als volgt:

Digital Deluxe Edition

Horizon: Forbidden West (PS4 & PS5)

Twee speciale outfits: Carja Behemoth Elite and Nora Thunder Elite

Twee speciale wapens: Carja Behemoth Short Bow and Nora Thunder Sling

In-game grondstoffen pakket met munitie, potions en travel packs

In-game Apex Clawstrider Machine Strike Piece

Exclusieve fotomodus pose en gezichtsverf

Digitaal artbook

Digitale soundtrack

Digitale versie van The Sunhawk, de eerste Horizon: Zero Dawn novel

Deze editie is exclusief verkrijgbaar in de PlayStation Store voor €89,99 en kun je hier bestellen.

Special Edition

Fysiek exemplaar van Horizon: Forbidden West (PS4 & PS5)

Steelbook

Voucher voor digitale soundtrack en artbook

Collector’s Edition

Horizon: Forbidden West (PS4 & PS5 – digitaal)

Steelbook

Tremortusk & Aloy statue

Mini artbook

Twee speciale outfits: Carja Behemoth Elite and Nora Thunder Elite

Twee speciale wapens: Carja Behemoth Short Bow and Nora Thunder Sling

In-game grondstoffen pakket met munitie, potions en travel packs

In-game Apex Clawstrider Machine Strike Piece

Exclusieve fotomodus pose en gezichtsverf

Digitale soundtrack

Digitale versie van The Sunhawk, de eerste Horizon: Zero Dawn novel

Regalla Edition