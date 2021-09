Op 7 oktober kunnen fans van de Far Cry franchise weer aan de slag, want dan komt Far Cry 6 uit. In Far Cry 6 zal je Yara, het fictieve eiland in het Caribisch gebied waar de game zich afspeelt, moeten bevrijden van de dictatuur van El Presidente, Antón Castillo. Nu is ook bekend hoeveel ruimte Far Cry 6 zal innemen op jouw PS5, zo kan jij je alvast voorbereiden en eventueel wat spellen verwijderen.

De PS5-versie van Far Cry 6 zal in totaal ongeveer 39GB in beslag nemen. Dat is ongeveer hetzelfde als wat je van elke andere singleplayer game mag verwachten dezer dagen. Je zal Far Cry 6 vanaf 5 oktober kunnen pre-loaden, ruim genoeg op tijd dus om het spel om middernacht klaar te hebben staan op 7 oktober. Bekijk hieronder de tweet in kwestie, waarin je de exacte bestandsgrootte en data kan zien.

De bestandsgrootte van de Xbox versie van de game is al een tijdje bekend en komt neer op zo’n 50GB, maar de pc-versie van Far Cry 6 spant de kroon, op pc zal je namelijk ongeveer 60GB vrije ruimte moeten hebben.