Fans van Far Cry hoeven niet lang meer te wachten, want vanaf 7 oktober is alweer het zesde deel in de (digitale) winkelrekken terug te vinden. Naast een release op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S consoles, verschijnt Far Cry 6 uiteraard ook op de pc. Ben je benieuwd of je rig de shooter zonder problemen kan draaien? Lees dan snel verder, want Ubisoft heeft de systeemeisen van Far Cry 6 gedeeld.

Naast uncapped framerates ondersteunt Far Cry 6 ook ultrawide- en multi-monitor setups. Daarnaast heeft de ontwikkelaar AMD FidelityFX Super Resolution geïntegreerd, een technologie die lijkt op NVIDIA’s DLSS. Voor de onderstaande benchmarks heeft Ubisoft echter aangegeven dat zij FidelityFX én de ray tracing effecten niet aan hebben staan.

Aan de lage kant van het spectrum heb je relatief weinig nodig: een AMD Ryzen 3 of Intel i5 met 8GB RAM en een AMD RX 460 of GTX 960 GPU geeft je een resolutie van 1080p tot maximaal 30 frames per seconde. Voor de enthousiastelingen onder ons: een AMD Ryzen 7 5800X of Intel i7-10700K met genoeg RAM en een AMD RX6800 of RTX 3080 geeft je een 4K-resolutie tot 30 frames per seconde. Er wordt hoe dan ook zo’n 60GB van je harde schijf gevraagd, en een SSD wordt aangeraden.

Ten slotte heeft Ubisoft een trailer in elkaar gezet, die laat zien wat pc-spelers aan extra features mogen verwachten.