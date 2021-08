Beyond Good and Evil 2 is al een eeuwigheid in ontwikkeling en blijft een soort enigma. We posten regelmatig nieuws en geruchten over de game, maar daadwerkelijke gameplaybeelden – laat staan een releasedatum – blinken uit door hun afwezigheid. Dat is vandaag nog steeds zo, al ziet het er wel naar uit dat Ubisoft de platformen waarop de game zou uitkomen heeft aangepast.

Een gebruiker op ResetEra heeft namelijk gemerkt dat de ontwikkelaar de PS4 en Xbox One heeft verwijderd als platformen waarop de beta beschikbaar zal zijn. Hieruit kan je voorzichtig de conclusie trekken dat Ubisoft zich met Beyond Good and Evil 2 enkel op de huidige generatie consoles zal richten. Ergens niet onlogisch, als je weet dat het spel nog even op zich zal laten wachten.