Beyond Good and Evil 2 is zo’n beetje een mythe aan het worden: zal de game ooit het daglicht zien en hoelang zal het nog duren vooraleer de game uiteindelijk uitkomt? Het zijn vragen waar gamers al jaren mee zitten en waar we nog steeds geen antwoord op hebben gevonden. Momenteel bevindt Beyond Good and Evil 2 zich nog in een erg vroege fase en geruchten doen de ronde dat een annulatie reëel is… maar Ubisoft stelt ons gerust.

Middels een tweet laat de uitgever namelijk weten dat er nog steeds aan de game wordt gewerkt en het geeft ook even mee dat het hier gaat om ‘één van de meest ambitieuze games die Ubisoft ooit maakte’. Tegelijk ging ook een vacature live voor een senior gameplay animator.

‘Take ownership of the quality of the animations and the functionality of the gameplay systems in one of the most ambitious Ubisoft projects to date.’

Veel specifieke info is dit echter niet, maar we blijven hoop koesteren dat Beyond Good and Evil 2 spoedig zijn weg naar de winkelrekken vindt.