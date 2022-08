Wat we al jaren over Beyond Good and Evil 2 horen is dat de game nog steeds in ontwikkeling is. Nu hebben we eindelijk iets anders over de game te melden.

Het laatste nieuws dat we van Beyond Good and Evil 2 hoorden was dat er eindelijk wat schot zat in de ontwikkeling van de game, omdat er externe speeltesten op het programma zouden staan. Nu is ook duidelijk geworden dat het spel voorzien is van een nieuwe ‘lead writer’.

Het gaat om Sarah Arellano. Zij heeft voorheen bij Blizzard en Volition gewerkt en daar heeft ze onder andere haar steentje bijgedragen aan World of Warcraft en Saints Row.

Stukje bij beetje lijkt het er dus daadwerkelijk op dat er schot in de zaak zit wat Beyond Good and Evil 2 betreft. Hopelijk zal er de komende tijd dus ander nieuws over de game worden gedeeld, dan dat het spel nog in ontwikkeling is.