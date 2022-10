We weten nog steeds bar weinig over de toekomst van Beyond Good and Evil 2 en volgens de laatste verhalen is de game nog steeds in ontwikkeling, maar ook nog lang niet klaar. Het blijkt een klassiek geval van ‘development hell’ te zijn, maar de game kan in ieder geval wel alvast de eerste prijs op z’n naam schrijven.

De openwereldgame van Ubisoft is namelijk Duke Nukem Forever gepasseerd als de game die het langst in ontwikkeling is geweest. Op Twitter deelt Brendan Sinclair de keiharde cijfers: sinds de aankondiging in 1997 was Duke Nukem Forever maar liefst 5.156 dagen in ontwikkeling, tot de release in 2011.

Beyond Good and Evil 2 heeft dat aantal inmiddels ruim ingehaald: na de eerste trailer in 2008 zijn er al 5.234 dagen gepasseerd. Gezien de verhalen dat we nog wel even op de game zullen moeten wachten, zal Beyond Good and Evil 2 hoe dan ook in de geschiedenisboeken belanden, in ieder geval tot het volgende rampproject langskomt.