Met de release van Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition vandaag heeft Ubisoft op X wat algemene vragen over de game van een antwoord voorzien, waarop al snel reacties kwamen vanuit de community met hoe het nu met het tweede deel zit.

Het tweede deel is nog altijd in ontwikkeling, zo heeft de Franse uitgever in een reactie aangegeven. Hierbij verwijst Ubisoft ook naar de speciale missie die nu in de heruitgave van het origineel zit, die een link vormt naar de opvolger.

De volgende vraag is natuurlijk wanneer Beyond Good and Evil 2 uitkomt, maar daarover wordt helaas niks gemeld.