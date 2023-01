Het mag duidelijk zijn dat het de afgelopen weken vrij rumoerig moet zijn geweest bij Ubisoft. Het bedrijf heeft de ontwikkeling van minimaal drie onaangekondigde games geschrapt en als kers op de taart werd Skull & Bones nogmaals uitgesteld. Om het rumoer enigszins te sussen komt het bedrijf met een verklaring over Beyond Good and Evil 2.

In reactie op Eurogamer laat Ubisoft weten dat Beyond Good and Evil 2 nog in ontwikkeling is bij het bedrijf, en dat het team hard werkt om de ambitieuze beloftes waar te maken.

“Beyond Good and Evil 2’s development is under way and the team is hard at work to deliver on its ambitious promise”

Beyond Good and Evil 2 werd vijftien jaar geleden geteased tijdens een Ubisoft presentatie. Een kleine negen jaar daarna onthulde het bedrijf dan eindelijk het spel echt. De ontwikkeling van het spel is dus al vijftien jaar geleden begonnen. Alhoewel dit niet vijftien jaar actieve ontwikkeling betekent, is Beyond Good and Evil 2 alsnog het spel met de langste ontwikkeltijd ooit.

Het is nog maar de vraag wanneer we eindelijk weer iets gaan zien van Beyond Good and Evil 2 en zodra we meer weten lees je dat natuurlijk hier terug.