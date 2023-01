Ubisoft heeft tijdens een presentatie van de laatste financiële cijfers aangegeven dat ze drie onaangekondigde games hebben geannuleerd. Dit volgt op teleurstellende resultaten in het afgelopen kwartaal. Daarbij heeft Ubisoft ook aangegeven dat Skull and Bones weer is uitgesteld.

Ubisoft is voorzichtiger met z’n investeringen met het oog op de komende jaren, zeker nu Just Dance 2023 en Mario + Rabbids: Sparks of Hope minder gepresteerd hebben dan verwacht. Dit is terug te zien in de financiële resultaat, waardoor de uitgever zich genoodzaakt zag de games te annuleren.

Wat betreft Skull and Bones, die game is al tig keer uitgesteld en zou aanvankelijk in november vorig jaar uitkomen. De game werd echter opgeschoven naar 9 maart 2023, maar ook die datum zal niet gehaald worden. Ubisoft heeft nu aangegeven dat de game begin 2023-2024 moet verschijnen, doelend op het fiscale jaar.

Dit wil zeggen dat Skull and Bones pas na 1 april 2023 zal verschijnen. Een specifieke datum is niet genoemd en het uitstel zou de game ten goede moeten komen in de zin van een meer gepolijste en gebalanceerde ervaring. Volgens Ubisoft zullen spelers positief verrast worden door de evolutie.

“Despite excellent ratings and players’ reception as well as an ambitious marketing plan, we were surprised by Mario + Rabbids: Sparks of Hope underperformance in the final weeks of 2022 and early January. Just Dance 2023 underperformed as well.

Therefore, with the approval of the Board of Directors, we are taking additional important strategic and operational decisions today. It is key to continue adapting our organization, to further strengthen our execution and to ensure we both deliver amazing games to players as well as great value creation.”