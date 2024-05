Ubisoft kondigde vorige week al aan dat het nieuwe seizoen van Skull and Bones deze week van start zou gaan en inmiddels is dit gebeurd. Het tweede seizoen luistert naar de naam Chorus of Havoc en Ubisoft stuurde ons een overzicht van de belangrijkste zaken die een rol spelen dit seizoen.

Spelers zullen het namelijk opnemen tegen de maniakale Hubac Twins en zullen het gevecht aangaan met hun Chorus vloot. Dus niet één, maar twee Sea Lords die het je lastig komen maken. Verdere details van het tweede seizoen hieronder opgesomd en voor een uitgebreide toelichting, klik hier.

Gameplayfuncties: Het seizoen introduceert verschillende nieuwe, langverwachte functies zoals vlootbeheer en scheepsupgrades, naast nieuwe PvE-content (Defense) en solo-content (Buy Out).

Nieuwe wereldgebeurtenissen: De campagne van de Compagnie Royale om piraten uit te schakelen en de Helm in de Indische Oceaan lam te leggen is aan de gang en spelers zullen nieuwe Wereldgebeurtenissen meemaken, met exclusieve Merchant konvooien en het Soleil Royale Elite Oorlogsschip.

Tijdgebonden gebeurtenissen: De toename van Helmslachtoffers trekt ook de aandacht van een bloeddorstig zeemonster: Lestari, de Megalodon. Op een lichtere noot kunnen spelers genieten van snelheidsraces met het Dragon's Regatta Boat race-evenement en deelnemen aan de verfrissende Summer Fiesta.

Seizoensgebonden Smokkelaarspas: Voor elk nieuw seizoen kunnen spelers wekelijkse uitdagingen voltooien om beloningen te ontvangen en tegelijkertijd vooruitgang te boeken via 3 paden met de nieuwe Smuggler Pass.

Mocht je de game niet in bezit hebben, maar wel graag eens willen uitproberen. Weet dat er morgen een trial van start gaat, waarmee je min of meer de hele game kunt spelen en dat tot en met 6 juni.