Toen Skull and Bones in februari uitkwam stelde Ubisoft de game voor maar liefst 8 uur beschikbaar in de vorm van een gratis trial. De trial is nu weer terug, want op 28 mei gaat het tweede seizoen van start en hier is nu een story trailer voor uitgebracht.

Deze trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken en aan het einde laat Ubisoft weten dat er een nieuwe gratis trial op stapel staat. Deze zal op 30 mei van start gaan en duren tot en met 6 juni, een best lange periode dus.

Deze trial is beschikbaar op alle platformen waarop Skull and Bones is verschenen en het komt volgens de uitgever ook zonder enige content restricties. Met andere woorden: je kunt de volledige game voor een periode van een week kosteloos spelen.