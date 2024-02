Skull & Bones is nu een week verkrijgbaar en Ubisoft heeft de game flink zitten pushen. Zo was er voor de release een open beta die op de release opgevolgd werd met een trial die spelers nu tegen de 8 uur de tijd geeft om de game gratis te ontdekken.

Ondanks al deze motiverende zaken ziet het er niet naar uit dat de game echt een groot succes is. Volgens bronnen van Insider Gaming heeft Skull and Bones een week na de release de 1 miljoen spelers nog niet bereikt. Het aantal zou momenteel op 850.000 spelers zitten.

Een gedeelte van dit aantal zijn spelers die in de trial zitten, dus het daadwerkelijke aantal verkopen ligt nog een stuk lager. Niet echt aantallen die Ubisoft gewend is, wat mogelijk komt door het hoge prijskaartje dat toch wat misplaatst aanvoelt bij deze game.

De bronnen van de website geven echter wel aan dat de spelers vrij betrokken zijn bij de titel met 3 tot 4 uur spelen per dag. De vraag is echter hoelang dat blijft als de trials aflopen. Voor officiële cijfers zullen we naar verwachting tot mei moeten wachten, wanneer Ubisoft weer een financiële update geeft.