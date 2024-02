Skull and Bones komt voor de huidige generatie consoles en pc uit, maar er is één platform waarop de game net wat meer features kent en dat is de PlayStation 5. Een nieuwe video van het piratenspel laat nu zien welke features dat zijn.

De PlayStation 5 bestuur je natuurlijk met de DualSense controller en deze brengt unieke mogelijkheden voor de gameplay. Dit zal ook gebruikt worden in Skull and Bones. Zo kan je onder andere golven tegen je schip voelen slaan door de haptische feedback.

Welke extra’s er nog meer zijn check je in de onderstaande video.

Van 8 tot 11 februari zal Skull and Bones te spelen zijn via de open beta. Deze open beta is beschikbaar op alle platformen waarvoor de game verschijnt. Om dit nog wat extra onder de aandacht te brengen heeft Ubisoft nog een andere trailer uitgebracht.