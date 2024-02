Skull and Bones is pas net uit en het is al tijd voor het eerste seizoen, genaamd Raging Tides. Dit seizoen is van start gegaan en zal ongeveer 3 maanden duren.

Tijdens dit seizoen mogen spelers verschillende dynamische wereld veranderingen verwachten, nieuwe evenementen, legendarische tegenstanders, meer schepen, wapens, enzovoort.

Ook zal je het tegen de geduchte piraat Lord Phillipe La Peste mogen opnemen, wat je bij succes natuurlijk de nodige extra’s op zal leveren. Om een indruk te krijgen van dit seizoen, check de trailer hieronder.

Overigens is het eerste seizoen live gegaan met een vrij grote update voor de game. Die komt met een hele rits aan patch notes, die je hier terug kunt vinden.