Volgende week verschijnt Skull and Bones na een bijzonder lange ontwikkeling. De game wordt op de markt gezet voor de volle mep. Tijdens de presentatie van de Ubisoft kwartaalcijfers was er ook ruimte voor wat vragen en zo werd Yves Guillemot de vraag gesteld waarom de game zo’n fors prijskaartje heeft.

Skull and Bones heeft een ‘live service benadering’ en dan is het op zich niet gek om te veronderstellen dat een free-to-play aanpak beter zou voelen. Daar is Guillemot het overduidelijk niet mee eens en stelt dat Skull and Bones een volwaardige game is. Een viervoudig A zelfs, zo zegt de CEO.

“You will see that Skull and Bones is a fully-fledged game. It’s a very big game, and we feel that people will really see how vast and complete that game is. It’s a really full, triple… quadruple-A game, that will deliver in the long run.”

De game is momenteel al te spelen via de open beta en vanaf 16 februari is de game officieel verkrijgbaar. We zullen de reviews moeten afwachten of er inderdaad sprake is van een viervoudige A release, want dat is de overtreffende trap van triple A. Misschien wel erg enthousiast, niet?