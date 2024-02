Ubisoft pakt het met Skull and Bones net wat anders aan dan we normaal van hun releases gewend zijn. De game is sinds gisteren officieel verkrijgbaar, maar we konden er vorig weekend via de open beta al mee aan de slag. Alle progressie kon vervolgens meegenomen worden naar de uiteindelijke release, die nu dus voor iedereen beschikbaar is.

Mensen die de beta niet hebben gespeeld, maar nog twijfelen over een aankoop kunnen nu weer een trial binnenhalen. Deze trial is op alle platformen beschikbaar en via de officiële website van de game leren we dat spelers 8 uur de tijd krijgen om de game te ontdekken. Erg riant.

Wij zijn inmiddels druk bezig met de game en binnenkort mag je onze review verwachten.