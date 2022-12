Beyond Good and Evil 2, een game die jaren terug werd aangekondigd en volgens Ubisoft nog altijd in ontwikkeling is. Toch vertoont de game nauwelijks een teken van leven en als we een nieuw bericht mogen geloven gaat het nog jaren duren voordat de game het levenslicht zal zien, als die dat licht überhaupt ooit zal mogen zien.

Volgens bronnen van Insider Gaming verkeert de game momenteel in de ‘blocking phase’. Dit wil zeggen dat de contouren van de levels/wereld zijn opgezet, maar dat het verder nog niet is aangekleed of op z’n minst is voorzien van textures van lage kwaliteit.

In 2018 kreeg de wereld een video van de game te zien, maar volgens de site is de titel waarschijnlijk van een reboot voorzien. Dit baseert de site op de beelden die ze hebben gezien van de game, waarin qua details niks terugkwam als het naast de genoemde video wordt gelegd.

“The majority of the images and footage provided to Insider Gaming show bare planets with blocked structures for buildings. Any structures that had some form of detail were very low quality; almost like the game was being played on an ultra-low setting.

All of the footage provided to Insider Gaming unfortunately looks nothing like the quality of gameplay shown in the video. The spaceships, however, do resemble the official footage shown in 2018.”