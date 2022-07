Als er één game tegenwoordig weet hoe development hell eruitziet, is het Beyond Good and Evil 2 wel. De game werd zowat een eeuwigheid geleden aangekondigd en liet sporadisch van zich horen op beurzen en showcases… om vervolgens zowat volledig te verdwijnen van het toneel. Toch blijft Ubisoft stellig ontkennen dat de game geannuleerd zou zijn.

Beyond Good and Evil 2 staat dus nog steeds op de planning. Meer zelfs, als we Tom Henderson op Exputer mogen geloven, zou de titel klaar zijn om een volgende fase van het productieproces aan te snijden: dat van de ‘external playtesting’. Hopelijk betekent dit dat de ontwikkeling van Beyond Good and Evil 2 eindelijk in een stroomversnelling komt.