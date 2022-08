Beyond Good and Evil 2 zit al jaren in een soort development hell. Na een spectaculaire aankondiging op E3 2016 passeerde de game nog enkele keren kort de revue, om vervolgens min of meer in de vergeetput te verdwijnen. Recent hoorden we dat het spel nog steeds in ontwikkeling is en zelfs op het punt stond om aan externe speeltesten te beginnen. Dat leek positief nieuws… maar nu de testen bezig zijn, horen we opnieuw verontrustende dingen.

Insider Tom Henderson heeft namelijk contact gehad met enkele testers, die stuk voor stuk rapporteren dat de game nog jaren verwijderd is van een staat die geschikt is om uit te brengen. Volgens deze bronnen mist Beyond Good and Evil 2 “richting” én hadden sommige spelers tijdens het spelen zelfs “geen idee wat ze aan het doen waren”. Wie hoopte dat de game nu eindelijk snel meer van zich zou laten zien, lijkt zo bedrogen uit te komen. Jammer.