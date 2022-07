Ubisoft is over het algemeen relatief vlot met het aankondigen, ontwikkelen en lanceren van games. Er zijn echter uitzonderingen en in die categorie vinden we Skull & Bones en Beyond Good and Evil 2. Die eerste lijkt nu in rustiger vaarwater te zitten qua ontwikkeling, gezien de game niet lang meer op zich laat wachten. Sterker nog, morgenavond laat Ubisoft de game uitgebreid zien.

Wat betreft Beyond Good and Evil 2 is het al geruime tijd stil, maar ook die game is nog altijd in ontwikkeling. Dit blijkt uit een meeting met aandeelhouders, waarbij de uitgever heeft laten weten dat de game nog altijd in leven en in ontwikkeling is. De game wordt namelijk genoemd in een rijtje van titels die momenteel in ontwikkeling zijn voor verschillende platformen. Het lijstje is overigens als volgt:

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull & Bones

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Roller Champions

Star Wars Beyond

Beyond Good and Evil 2

Prince of Persia: The Sands of Time remake

Tom Clancy’s Splinter Cell remake

Andere projecten die nog actieve aandacht krijgen van Ubisoft zijn Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon, The Division, Rainbow Six, XDefiant, Rainbow Six Mobile, The Division Mobile, The Division Heartland en Ghost Recon Frontline.

Wanneer we meer van Beyond Good and Evil 2 gaan zien is echter onduidelijk, misschien tijdens Ubisoft Forward in september.