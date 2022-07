We zitten al lang te wachten op Skull & Bones, maar we gaan deze donderdag eindelijk meer horen. Via Twitter heeft Ubisoft namelijk aangekondigd dat ze de game donderdagavond om 20.00 uur officieel zullen onthullen.

Hoewel, onthullen… de game werd in 2017 al aangekondigd, maar zal pas dit jaar verschijnen. De ontwikkeling is dus erg lang geweest en zodoende heeft het ongetwijfeld veel veranderingen ondergaan. Wat het is geworden, zien we over twee dagen.