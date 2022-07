Naast dat Ubisoft een kleine Forward showcase organiseert voor Skull & Bones aanstaande donderdag, mogen we ook een grote show verwachten. Die zal op 10 september later dit jaar plaatsvinden en het betreft hier een ‘multi-game’ showcase, wat dus aangeeft dat er tijdens deze show meerdere games voorbij komen.

Deze showcase zal op de genoemde datum om 21 uur van start gaan. We mogen updates en nieuws verwachten omtrent diverse projecten waar Ubisoft mee bezig is. Opvallend genoeg wordt er niet gesproken over nieuwe aankondigingen, dus het is even de vraag of dat ook deel uitmaakt van deze showcase.