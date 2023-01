Ubisoft liet bij het delen van de laatste kwartaalcijfers al doorschemeren dat ze Skull and Bones opnieuw hebben uitgesteld. Het ontbrak echter nog aan een officiële aankondiging via de kanalen van de game zelf, maar die verklaring is nu ook online verschenen.

In deze verklaring laat Ubisoft weten dat ze wat extra tijd nodig hebben om de best mogelijke ervaring te realiseren. De focus gaat nu naar het verder polijsten van de titel en het balanceren van de in-game ervaring. Dit op basis van feedback naargelang eerdere testfases van de game.

Ubisoft gaat Skull and Bones binnenkort nog meer testen en dat gaat in verschillende fases waarover op korte termijn meer bekend wordt gemaakt. De kans is groot dat er een open beta zal volgen, waardoor iedereen goed kennis kan maken met de titel. Zodra de details bekendgemaakt worden laten we het weten.

Verder stipt Ubisoft aan dat ze de nieuwe releasedatum binnenkort bekend zullen maken en ze spreken over een klein beetje uitstel. Het ziet er dus naar uit dat de game relatief snel in het nieuwe fiscale jaar verschijnt, dat op 1 april 2023 begint.