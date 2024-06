De hoop op de komst van Beyond Good and Evil 2 is de laatste jaren steeds meer gaan vervagen, want Ubisoft komt niet met updates en de game ontbreekt ook steevast bij presentaties zoals Ubisoft Forward. En terwijl we wachten, mogen we volgende week de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition verwachten.

Interessant is echter dat Ubisoft nu zelf via de heruitgave van de eerste game aangeeft dat de opvolger nog altijd in leven is. Hoewel de klassieker in de basis identiek is aan het origineel en de remaster vooral technische verbeteringen en features brengt, blijkt er toch een link te zijn met de opvolger.

Op de officiële website van deze nieuwe uitgave staat namelijk te lezen dat de Anniversary Edition een nieuwe missie bevat die een koppeling vormt naar Beyond Good and Evil 2. Het gaat hier om een schattenjacht die meer inkijk geeft op de jeugd van Jade, wat tegelijkertijd dus die link naar de opvolger vormt.

Hopelijk is dit signaal ook een teken dat er nu echt vooruitgang geboekt wordt met de opvolger, want daar wachten we eigenlijk al veel te lang op.