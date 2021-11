Onlangs kwam nog het gerucht naar buiten dat Beyond Good and Evil 2 ‘dood’ is. Nu doet Tom Henderson, die constant op Twitter inside informatie deelt, daar nog een schepje bovenop. Eerste beweerde hij dat het niet goed gaat door een gebrek aan leiderschap. Dat werd alleen maar erger toen Michel Ancel vertrok. Daarnaast past de game niet meer binnen de huidige strategie van Ubisoft en dreigt het mogelijk geannuleerd te worden.

Beyond Good & Evil 2 – The game is suffering a development crisis from a lack of creative direction since the title went into development, which was worsened by Michael Ancel's departure from the studio in September 2020. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021

Naar aanleiding van die berichtgeving, heeft Tom Henderson een reactie gekregen van een zogenoemde ontwikkelaar die aan de game werkt. Beyond Good and Evil 2 is nog steeds in ontwikkeling, maar het gaat nog jaren duren voordat de game uitkomt. Vermoedelijk ergens in 2024 of 2025. In 2008 werd er voor het eerst naar Beyond Good and Evil 2 gehint, waarna de game in 2017 opnieuw werd aangekondigd. De laatste jaren is het echter stil.