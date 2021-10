Ubisoft brengt over het algemeen games in redelijk tempo uit, maar het bedrijf heeft ook te maken met titels die zeer moeizaam vooruitgang in de ontwikkeling boeken. Twee voorbeelden zijn Skull & Bones en Beyond Good and Evil 2. Twee games die al jaren terug zijn aangekondigd, maar echt opschieten doet het niet.

Ook staan ze niet op de releaselijst voor dit jaar of het komende fiscale jaar, waardoor het nog wel even zal duren. Volgens semi-insider Nibellion op Twitter zal Skull & Bones vroeg of laat wel verschijnen, over Beyond Good and Evil 2 hebben we minder goed nieuws.

De persoon achter account beschouwt de game namelijk als dood. En als de game alsnog ooit komt, dan zal het er volledig anders uitzien ten opzichte van hetgeen we tot op heden gezien hebben. Dat klinkt niet goed, al is niet duidelijk waar Nibellion de informatie vandaan heeft.

“Skull & Bones will eventually come. As for Beyond Good & Evil 2…I consider it dead, and if not, it’ll look completely different compared to what we’ve seen so far.”

Nibellion is een persoon die veel nieuws via Twitter deelt, waaronder ook inside informatie. Neem het desondanks met een korreltje zout.