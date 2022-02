Ubisoft kondigde jaren geleden Beyond Good and Evil 2 aan, maar we zitten nog altijd op deze game te wachten. Sterker nog, er had in 2019 al een beta moeten plaatsvinden en we zitten inmiddels in 2022. Het is ook al een zeer lange tijd stil rondom deze titel en de kans dat de game ooit nog verschijnt neemt als maar verder af.

Een nieuw bericht op Bloomberg geeft te kennen dat Beyond Good and Evil 2 nog steeds in pre-productie fase zit. Dit is vijf jaar na de officiële aankondiging en dat betekent zoveel als dat Ubisoft het project gewoon niet van de grond krijgt.

Met zo’n ontzettend lange pre-productie fase, eeuwige stilte en negatieve berichten rondom de ontwikkeling, lijkt het meer een kwestie van tijd te zijn totdat Ubisoft gewoon de stekker uit het project trekt.