De afgelopen jaren zijn er diverse Star Wars-games uitgebracht en die trend lijkt in de nabije toekomst onverminderd door te zetten. Zo werd onlangs een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic aangekondigd en lijkt het tevens een publiek geheim dat EA en Respawn Entertainment aan een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order werken. Ook werd begin dit jaar al duidelijk dat EA niet langer een exclusieve deal heeft om Star Wars-games te maken, toen Ubisoft aankondigde een Star Wars-game te ontwikkelen.

Een nieuw gerucht suggereert nu dat er nog een andere ontwikkelaar is die zich aan Star Wars gaat wagen. Het gaat om Quantic Dream, de ontwikkelaar van onder andere Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human. Het is al bekend dat Quantic Dream aan een nieuwe game werkt en terwijl de studio eerder een nauwe relatie met Sony had, werd de ontwikkelaar begin vorig jaar geheel onafhankelijk, met als gevolg dat toekomstige games multiplatform zullen zijn.

Goed, terug naar het gerucht over Quantic Dream en Star Wars. Het gerucht komt van twee verschillende bronnen. Allereerst is er de Franse YouTuber Gautoz, die in een video stelt dat Quantic Dream een samenwerking met Disney aangaat om een Star Wars-game te ontwikkelen.

“They now finished their contract with Sony and will be signing with Disney,” he said in a video this week. “It looks like they will be working on a Star Wars game.”

De bekende insider Tom Henderson deed ook een duit in het zakje. Henderson, die de laatste tijd veel betrouwbare informatie wist te lekken over onder meer Call of Duty en Battlefield, plaatste op Twitter de onderstaande cryptische afbeelding. Daarbij gaf hij geen uitleg, maar het lijkt duidelijk dat ook Henderson suggereert dat Quantic Dream een Star Wars-game maakt. Henderson merkte later ook op dat Quantic Dream zelf op Twitter een like gaf op een bericht over dit gerucht, wat de speculatie alleen maar verder aanwakkert.

Of het gerucht ook daadwerkelijk klopt, zal in de toekomst moeten blijken. We zijn in ieder geval benieuwd wat we van een eventuele Star Wars-game van Quantic Dream kunnen verwachten.