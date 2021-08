We huilen nog steeds een klein beetje als we denken aan Star Wars 1313. De game met zoveel potentie die nooit het levenslicht zag. In ruil daarvoor kregen we Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II en uiteindelijk Star Wars Jedi: Fallen Order.

Vooral die laatste presteerde boven verwachting goed en verkoopt ook nu, bijna twee jaar na de officiële release, nog behoorlijk. Sterker nog, de game was in nog geen zes maanden na de release al meer dan 10 miljoen keer over de toonbank gevlogen. Ondertussen zitten we qua aantal spelers al ver boven het dubbele, maar dat was te verwachten nadat de game werd toegevoegd aan EA Play. Dit was tijdens de release van de Xbox Series X|S gratis voor Game Pass Ultimate gebruikers.

Hoe dan ook klonk dit EA als muziek in de oren, want tijdens een recente conference call maakten zij kenbaar dat ze van plan zijn verder te investeren in de Jedi Fallen Order franchise. Dat is wederom een sterke indicatie dat de uitgever samen met ontwikkelaar Respawn Entertainment een vervolg op de agenda heeft staan. Hier werd eerder ook al naar gehint door de CEO van EA.

In wat voor stadium het vervolg zich bevindt is natuurlijk nog niet duidelijk. De kans is zelfs heel groot dat het zich slechts in de idee-fase bevindt. Hoe dan ook is het positief nieuws voor de fans!