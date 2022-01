Star Wars Jedi: Fallen Order was een van de betere games in het Star Wars universum, dit van de hand van Respawn Entertainment. De game was ook een groot succes, maar over een vervolg is EA weinig loslippig geweest, hoewel ze wel potentie in een franchise zien.

Er bestaat echter een kans dat de game nog voor de E3 van dit jaar wordt aangekondigd. Dit heeft insider Jeff Grubb aangegeven in een livestream van Giant Bomb. Volgens Grubb zouden EA en Respawn de game op een grote manier willen introduceren en dit zou voor de E3 moeten gebeuren.

Mogelijk is de release ook dichterbij dan gedacht, want Grubb geeft aan dat de titel mogelijk eind dit jaar al uitkomt. Dat klinkt plausibel, omdat er dit najaar natuurlijk geen Battlefield uitkomt en EA wel een grote titel wil hebben aan het einde van 2022. Maar neem het vooralsnog met een korreltje zout, want niets is officieel.