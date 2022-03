Star Wars Jedi: Fallen Order was een succes, bij zowel het grote publiek als de critici. Ook wij bleken uitermate tevreden over de game. We waren dan ook best enthousiast toen we vernamen dat EA een vervolg op deze titel in de stijgijzers had staan. Veel meer details bleven vooralsnog echter uit; zelfs een officiële titel werd ons niet gegund.

Volgens gamejournalist Jeff Grubb zullen we hier echter niet lang meer op moeten wachten. In de meest recente aflevering van de GamesBeat Decides podcast laat de man immers optekenen dat we een onthulling van het vervolg op Jedi: Fallen Order mogen verwachten in mei, op de officiële Star Wars Celebration in Anaheim, Californië.

We hopen dat hij gelijk heeft en houden jullie sowieso op de hoogte.