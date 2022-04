Volgens de betrouwbare insider Jeff Grub zal het vervolg op de zeer succesvolle Star Wars-game uit de stallen van Respawn Entertainment niet meer voor de PlayStation 4 en Xbox One verschijnen. Een factor die daarin meetelt is dat we minstens tot 2023 moeten wachten totdat Star Wars Jedi: Fallen Order 2 uitkomt. Door de oudere consoles te laten vallen, kan Respawn het maximale halen uit de nieuwe Jedi-game.

Men beredeneert dat de Xbox Series X in 2023 gewoon regulier verkrijgbaar moet zijn en ook dat de PlayStation 5 in ieder geval wat minder zeldzaam is dan in de afgelopen anderhalf jaar. Natuurlijk zal dit vervolg ook voor pc verschijnen. Grubb wist ook te vertellen dat de subtitel ‘Fallen Order’ komt te vervallen bij dit vervolg. Of er een eventuele nieuwe subtitel aan komt te hangen is nog niet bekend, dus voor nu zal dit vervolg door het leven gaan als Star Wars Jedi 2.

“Star Wars Jedi 2 is going to be new-gen only, where it’s PS5, Xbox Series X and S, and then of course PC. One of the reasons that they’re going to be able to do that is because it’s not coming out until 2023. This game is for sure now not coming out until 2023.

It makes it easier to just disassociate yourself with those millions of PS4’s and Xbox One’s out in the world when you are in 2023 and you’re going to have several months of making it very easy to get an Xbox Series X, probably a few months before now and then when it’s actually okay to get a PS5. And then at the same time you can take advantage of it and do something that feels new.”