Electronic Arts heeft aangekondigd dat er momenteel drie Star Wars games in ontwikkeling zijn bij Respawn Entertainment. Dit volgt op de aankondiging dat de uitgever de samenwerking met Lucasfilm Games heeft verlengd.

Helaas werden er geen inhoudelijke details gedeeld, maar wel bevestigde de uitgever dat één van deze projecten de opvolger Star Wars Jedi: Fallen Order is, waarover al langere tijd geruchten gaan. Stig Asmussen, bekend van God of War 3, zou het project dirigeren.

Een ander team binnen Respawn Entertainment werkt momenteel aan een first-person shooter in het Star Wars universum en aan het hoofd van dat project staat Peter Hirschmann, die eerder verantwoordelijk was voor de Star Wars Battlefront games. Dit project is pas recent van start gegaan.

Tot slot werkt Respawn Entertainment aan een Star Wars strategie game. Dit doen ze in samenwerking met Bit Reactor, wat een nieuwe studio is die is opgericht door veteranen die aan XCOM en Civilization hebben gewerkt bij Firaxis Games.