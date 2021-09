Fans wachten al jaren op een nieuw deel in de Knights of the Old Republic serie. Hoewel daar al lang geruchten over rondgaan, is het helaas nog niet zo ver. Wel krijgen we nu een heuse remake van het eerste deel, exclusief voor PS5 en gemaakt door Aspyr, die al veel ervaring heeft met de Star Wars franchise. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor alle ports van het origineel richting Mac OS en mobiele apparaten.

Meer dan een korte teaser heeft men nog niet laten zien tijdens de PlayStation Showcase, maar de originele game kennende weten we wel wat te verwachten. Een epische RPG uit de beste jaren van BioWare en dat in een modern grafisch jasje..? Wij hebben er in ieder geval al zin in. Check de teaser hieronder.