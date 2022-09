Quantic Dream staat bekend om hun sterke, narratief gerichte games waar de gameplay een plekje op de achterbank heeft gekregen. Toen de studio onthulde dat zij werkten aan Star Wars Eclipse én daarbij lieten weten dat het hier om een action-adventure titel gaat, vroegen fans zich af of dit betekent dat de Quantic Dream-elementen zouden verdwijnen.

Fans hoeven zich kennelijk geen zorgen te maken, aldus Quantic Dream CEO Guillaume de Fondaumiere. In gesprek met IGN laat de chef weten dat – ondanks de verschuiving in het genre – Star Wars Eclipse nog altijd het Quantic Dream-DNA zal hebben. Volgens de Fondaumiere betekent dit een sterk verhaal en net zulke sterke, speelbare personages en dat beslissingen van de spelers invloed hebben op het verhaal.

“We’re certainly going to keep the fundamental elements of a Quantic Dream game. A very strong story, very strong characters, multiple playable characters, and of course, giving the players the possibility to change, through their actions and decisions, how the story unfolds.”