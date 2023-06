Nadat Quantic Dream in 2021 liet weten dat ze met Star Wars Eclipse bezig waren, was het spel regelmatig in het nieuws. Dit waren echter vooral geruchten die niet bepaald positief waren. Het laatste nieuws dat naar buiten is gekomen over Star Wars Eclipse, is dat de ontwikkeling niet bepaald soepel verliep. Zo was er na 18 maanden ontwikkeling nog steeds geen speelbare versie en de release zou uitgesteld zijn naar 2027/2028.

Deze berichten dateren van een jaar en verder terug. Volgens bronnen van Insider Gaming is het nu echter de bedoeling dat Star Wars Eclipse in 2026 verschijnt. Dit is goed nieuws, aangezien aanvankelijk gedacht werd dat het spel veel later zou uitkomen.

De kans dat 2026 daadwerkelijk wordt gehaald, is daarentegen kennelijk weer klein. De bronnen melden namelijk ook dat Quantic Dream nog steeds de grootste moeite heeft om personeel aan te trekken vanwege eerdere beschuldigingen omtrent een slechte werkomgeving. Een persoon die voor de ontwikkelaar heeft gewerkt, zou nog steeds juridisch in gevecht zijn met Quantic Dream.

Aangezien er geen toestroom van nieuwe medewerkers is en Star Wars Eclipse een grote game is, wordt er minder progressie geboekt dan gepland. Hoewel de ontwikkelaar mikt op 2026, bestaat er een goede kans dat de titel nog later verschijnt en daarmee is de cirkel weer rond naar de eerder genoemde release window van 2027/28.