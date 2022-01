Star Wars Eclipse belooft een verhaalgedreven ervaring te worden waar fans van de franchise geen genoeg van zullen krijgen. Met Quantic Dream achter het stuur, is het dan ook niet meer dan logisch dat er een zeker enthousiasme ontstaat – ook al weten we nog niet zo heel veel over het project in kwestie.

Een gebruiker op Twitter – die, om het even over geloofwaardigheid te hebben, de game een week voor zijn officiĆ«le aankondiging op The Game Awards reeds onthulde – heeft nu meer details prijsgegeven. De twitteraar spreekt over een multiplayermodus en een plot dat zijn inspiratie haalt bij The Last of Us.

Hieronder wat details op een rijtje: