Begin deze maand kwamen er geen goede berichten naar buiten over Star Wars Eclipse van Quantic Dream. Volgens insider Tom Henderson kampte de ontwikkelaar met verschillende problemen. De PR-afdeling van Quantic Dream heeft tegenover PlayStation Lifestyle hier nu antwoord op gegeven.

Star Wars Eclipse was nog niet voorzien van een releasedatum, maar volgens Henderson had de game al vertraging opgelopen. Dit was volgens de insider te danken aan dat het spel veel te ambitieus is en dat ze geen nieuw personeel weten aan te trekken. Dit laatste is dan weer te danken aan vermeende misstanden op de werkvloer.

Volgens Quantic Dream is van dit alles niets waar. Star Wars Eclipse heeft geen vertraging opgelopen, want er is nooit een releasedatum gecommuniceerd. De ontwikkelaar laat tevens weten dat het team achter de Star Wars-game het afgelopen jaar meer dan verdubbeld is.

“Star Wars Eclipse has not been delayed because Quantic Dream never announced or promised a launch window for the title. Additionally, the studio announced today its hiring of over 50 percent of its workforce across its Paris and Montreal offices in the last year. Job postings can be deceiving. Recruiting remains active as it works on Star Wars Eclipse, third-party publishing, and unannounced projects.”