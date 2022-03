Tijdens The Game Awards in 2021 werd Star Wars Eclipse officieel aangekondigd door Quantic Dream en hoewel er geen releasewindow is gegeven, was de algemene aanname dat de game nog drie tot vier jaar op zich zou laten wachten. Dit mede dankzij insider Tom Henderson die dat van bronnen dichtbij het project begrepen had.

Nu deelt hij via Xfire een update over de ontwikkeling en hij geeft antwoord op de vraag waarom de game zo vroeg is aangekondigd. Volgens hem is dat een nieuwe trend in de industrie, omdat de competitie om mankracht moordend is. Hoe eerder een game aangekondigd wordt, des te groter de kans is dat er nieuw personeel aangetrokken wordt.

Wat daarbij niet helpt is dat Quantic Dream onder een vergrootglas is komen te liggen vanwege vermeende misstanden op de werkvloer, wat invloed heeft gehad op hun reputatie. Het is immers niet aantrekkelijk om bij de studio aan de slag te gaan. En het vroeg laten zien van de trailer heeft ook niet het gewenste effect gehad, er zijn niet genoeg nieuwe talenten op de openstaande vacatures afgekomen.

Het resultaat daarvan is volgens de bronnen van Henderson dat de game nu pas in 2027 of 2028 zal verschijnen. Wat dit staaft is dat Quantic Dream momenteel meer dan 60 vacatures open heeft staan, dat was eerder al het geval en die situatie is in de tussentijd niet veranderd. Verder meldt Henderson dat de ontwikkelaar handmatig de openingsdatum van de vacatures aanpast, zodat het meer recent oogt.

Sommige vacatures die onder publicatie februari 2022 staan, staan echter al meer dan 2 jaar open. Dit betekent niet dat het slecht gaat met de studio, maar het is wel opvallend en het is duidelijk dat ze moeite hebben met het aantrekken van personeel. Een andere reden die Henderson begrepen heeft is dat ze de trailer vroeg hebben laten zien omdat Quantic Dream openstaat voor een overname.

Zo zouden ze met de trailer potentiële geïnteresseerden over de streep willen trekken. Sterker nog, bepaalde bronnen hebben aangegeven dat Quantic Dream zelf ook bij uitgevers een overname heeft gesuggereerd, maar daar is vooralsnog niets uit voortgekomen. Weet overigens dat dit puur geruchten zijn, want Quantic Dream heeft zelf niet officieel gereageerd.