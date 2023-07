Mocht je The Witcher 3 nog niet gespeeld hebben en je bent PlayStation Plus Premium abonnee, dan kun je nu een trial uitproberen. CD Projekt RED heeft namelijk een 4 uur durende trial beschikbaar gesteld voor de game, die zowel op de PlayStation 4 als de PlayStation 5 beschikbaar is.

Als je de PlayStation 5 versie van de trial speelt, dan zul je de Complete Edition krijgen. Deze editie werd eind vorig jaar uitgebracht en is de technisch meest up-to-date versie die je kunt krijgen. Bij interesse kan je hier in de PlayStation Store terecht voor de download van deze trial.