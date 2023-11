The Witcher is het videogamemedium al lang ontgroeid en maakt momenteel vooral furore op Netflix. Een live-action reeks wist veel fans te verzamelen, een prequelserie breidde de achtergrondmythologie van de franchise verder uit en nu kunnen we uitkijken naar een geanimeerd product, met de mysterieuze ondertitel ‘Sirens of the Deep’.

Voor de rol van Geralt hoef je niet de stem van acteur Henry Cavill te verwachten. Hij besloot om na seizoen 3 de rol naast zich neer te leggen. Zijn vervanger, Liam Hemsworth, zal in Sirens of the Deep echter ook niet de rol voor zijn rekening nemen. Daarvoor werd immers stemacteur Doug Cockle aangetrokken, de man die Geralt reeds vertolkte in de games.

Hieronder kun je zowel de aankondiging als de eerste teaser van de reeks bekijken.