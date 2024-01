Tot de dag van vandaag wordt CD Projekt Reds meesterwerk The Witcher 3 gezien als een van de betere RPG’s ooit gemaakt. Hoewel Geralts verhaal de oorsprong kent in de vorm van boeken hebben de games er toch ook een beetje hun eigen draai aan gegeven. In de aankomende stripboekenreeks, The Witcher: Corvo Bianco, zullen we te zien krijgen wat er na de Blood & Wine-uitbreiding van Geralt terecht is gekomen.

De stripboeken worden uitgegeven door Dark Horse Comics en de schrijver van de reeks is Bartosz Sztybor. De beste man heeft eerder ook The Witcher: Wild Animals en Fading Memories geschreven. Corvo Bianco zal zich integreren in de continuïteit van de games en zal daarbij dienen als een soort opstapje richting The Witcher 4. Het eerste deel van The Witcher: Corvo Bianco wordt op 8 mei aanstaande in de Verenigde Staten verwacht.