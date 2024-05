SAND LAND ligt al in de winkelrekken, maar Bandai Namco heeft de game toch weer van een nieuwe video voorzien. Deze toont niet alleen de game in actie, maar ook hoe de game heeft gescoord.

SAND LAND is best aardig in de smaak gevallen bij de pers. Op het moment van schrijven heeft de game een Metacritic-score van 7.2 en ook gamers zijn over het algemeen te spreken over het spel. Bandai Namco heeft daarom een nieuwe trailer beschikbaar gesteld, waarin voorbij komt wat er in de verschillende reviews over SAND LAND is gezegd en geschreven.

Deze video check je hieronder en onze review van de game mag je snel verwachten.