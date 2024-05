Afgelopen woensdag maakte Sony PlayStation de PlayStation Plus line-up voor mei bekend en nu we op de eerste dinsdag van de maand zijn aangekomen, zijn de titels ook daadwerkelijk aan het aanbod toegevoegd. Deze maand niet drie, maar zelfs vier games en dat zijn de onderstaande.

EA Sports FC 24 (PS4/PS5)

Tunic (PS4/PS5)

Ghostrunner II (PS5)

Destiny 2: Lightfall (PS4/PS5)

Alle games zijn beschikbaar tot dinsdag 3 juni behalve EA Sports FC 24, die game valt namelijk iets langer via PlayStation Plus te claimen: tot 17 juni. Hieronder een video die kort even langs alle titels gaat die nu beschikbaar zijn om te downloaden.