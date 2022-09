Tijdens TGS 2022 is er weer een nieuwe titel onthuld en ditmaal mogen we lekker gaan griezelen. Pollard Studio heeft namelijk hun first-person survival horror game The Dark World: Karma aangekondigd en men kon daarbij meteen de eerste beelden laten zien.

De trailer hieronder toont een behoorlijk ijzingwekkende sfeer. Je speelt als een agent van een bedrijf dat ‘Leviathan Corporation’ heet. Mensen hebben vreemd genoeg een televisie als hoofd en het is aan jou om de verschillende duistere locaties te ontdekken en uiteraard het mysterie te ontrafelen.

The Dark World: Karma lanceert in 2023 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.