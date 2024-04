Het is een fenomeen wat we al eerder hebben gezien. Toen een aantal jaar geleden Netflix met een serie omtrent The Witcher op de proppen kwam, was alles waar Geralts hoofd op stond plots weer in trek. De games verkochten weer als zoete broodjes en merch vloog over de toonbank. Niet meer dan terecht dat we nu hetzelfde zien gebeuren met Fallout, nu de Amazon-serie het behoorlijk goed doet.

Vorige week werd de lijst met bestverkochte spellen in Europa namelijk aangevoerd door Fallout 4. Daarnaast hebben ook Fallout: New Vegas, Fallout 3 en zelfs Fallout 76 een plekje in die top tien weten te bemachtigen. Naast het succes van de Amazon-serie zal het feit dat Bethesda op dit moment met kortingen strooit ook enig effect hebben. Desalniettemin vinden wij het een knappe prestatie.